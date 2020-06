Comitato Ambientale Presilano: discarica Celico tenta l’ampliamento, pronti a impedirlo

La “E-Waste (ex Mi.Ga) tenta l'ampliamento!”: lo sostiene in una nota stampa il Comitato Ambientale Presilano riferendosi alla discarica di Celico, nel cosentino.

Il comitato afferma poi che presso il Dipartimento Ambiente della Regione “giace da qualche giorno una richiesta di ampliamento dell'impianto …” e che quindi “ci attende … una nuova battaglia che non possiamo perdere assolutamente, perché il rischio sarebbe quello di dover sopportare i disagi e respirare veleni per qualche altro decennio”.

Le condizioni per impedire quello che definisce come un “ennesimo scempio” afferma ci siano: “la legge – scrivono dal Comitato - è dalla nostra parte e questa volta certamente non ci sarà il parere positivo di Comuni e Provincia e il silenzio del Parco”

Il primo passo sarà la presentazione di osservazioni alla “verifica di assoggettabilità della Valutazione di Impatto Ambientale” da parte di istituzioni, movimenti e semplici cittadini.

Il Cap si dice infine è già pronto a presentare un proprio documento e chiede a tutte le associazioni del territorio e anche a singoli cittadini di fare altrettanto. “Siamo disponibili a fornire il nostro supporto tecnico e di coordinamento”, conclude.