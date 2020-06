Scarseggia l’acqua per le colture: Consorzio Ionio Crotonese si appella alla Regione

La scarsa disponibilità di acqua per l’attuale campagna irrigua ha portato il Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese ad avanzare alla Regione Calabria la richiesta del rilascio di un volume idrico aggiuntivo rispetto a quello disponibile in convenzione per l’anno 2020.

Il Presidente Roberto Torchia fa saprese che tale richiesta è necessaria “per consentire il completamento della stagione irrigua estiva con la consegna dell’acqua agli utenti”.

“Con la stessa comunicazione – informa Torchia - il Consorzio ha informato l’Ente Regione che l’insufficienza della disponibilità dell’acqua – forse non bastevole nemmeno al completamento della prima coltura (estiva) – non consentirà la fornitura per l’irrigazione della seconda coltura (ortaggi e finocchi) che sarà presumibilmente avviata dal prossimo 10 settembre.”

“Tale problematica è stata resa nota ai coltivatori attraverso appositi manifesti affinché possano programmare per tempo il piano culturale delle aziende tenendo conto della mancanza di acqua per la seconda cultura”, conclude il Presidente del consorzio.