Lotta alla coltivazione di droga nel crotonese: in quattro sorpresi a raccogliere canapa

Continua senza sosta l’azione di contrasto alla coltivazione di canapa indiana dei carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto e della Stazione di Crotone che non abbassano la guardia sul territorio di competenza.

Nelle ultime ore sono ben quattro le persone sorprese a raccogliere canapa in due distinti appezzamenti.

Nel primo caso, i militari della Stazione Principale del capoluogo, insieme a quelli della Stazione di Scandale, hanno tratto in arresto, nella frazione Papanice, un 21enne e denunciato anche un 20enne del luogo, in quanto sorpresi mentre erano in una coltivazione droga e impegnati nel suo raccolto.

Analoga situazione è stata riscontrata dai carabinieri della Tenenza di Isola i che hanno tratto in arresto invece un 48enne ed un 40enne del posto.

I militari hanno ritrovato complessivamente 147 piante di marjuana, 48 cartucce calibro 12, 950 grammi di marjuana essiccata, 18 chili di marjuana verde.

Dopo le formalità di rito gli arrestati sono stati sottoposti agli ai domiciliari nelle loro abitazioni in attesa dell’udienza di convalida.