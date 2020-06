Covid. Il bollettino. Calabria: ancora un caso, è il 7mo in 7 giorni. 26 i positivi

Sette nuovi casi di contagio, molti dei quali riferiti al piccolo focolaio segnalato nel reggino, in pratica ed in media quasi uno al giorno; un totale di 1.180 persone affette dal Covid dall’inizio della fase epidemiologica; attualmente positivi che dai 36 di domenica scorsa passano ai 26 di oggi (-5 rispetto a ieri); e, infine, nessun decesso col complessivo fermo e da un mese a 97 vittime per o con il coronavirus.

Sono questi i dati salienti dell’ultima settimana di giugno che sta ormai per concludersi. Dati, quelli appena riportati, che in questa domenica subiscono un altro leggero incremento: nelle ultime 24 ore, difatti, sono stati processati altri 480 tamponi dei quali uno ha dato riscontro positivo: si tratta di un paziente del crotonese attualmente in isolamento domiciliare, il primo nella provincia pitagorica in quasi due mesi continuativi in cui il virus era stato completamente assente.

Al momento, in Calabria, di test ne stati eseguiti in tutto 91.818 e 90.638 hanno restituito un esito negativo.

Intanto, negli ospedali (ma solo in quelli di Catanzaro e Reggio Calabria), continuano ad essere ricoverati 4 pazienti (-5 da ieri) e tutti nei reparti di malattie infettive; in isolamento domiciliare se ne trovano invece 22 (come ieri) tra soggetti asintomatici o con sintomi lievi.

All’elenco dei guariti, infine, se ne aggiungono altri 6, provenienti dalle province di Catanzaro (5) e Reggio Calabria (1), col complessivo che ora è di 1.057 persone che hanno fin qui superato l’infezione da Covid.

LA DISTRIBUZIONE PROVINCIALE

Quanto ai casi accertati finora nelle nostra regione e suddivisi per singola provincia, aggiornata a quest’oggi la situazione è la seguente:

Nel cosentino, da 38 giorni, i Covid registrati sono stati nel totale 468 e così distribuiti: 2 in isolamento domiciliare; 432 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, dopo un nuovo positivo accertato ieri, il complessivo dei positivi è ancora oggi di 293: 2 in reparto; 17 in isolamento domiciliare; 255 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 18 giorni consecutivi, i casi registrati sono stati 217: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 182 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, dopo 60 giorni di seguito, il totale dei coronavirus sale oggi a 119: 1 in isolamento domiciliare; 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 9 giorni consecutivi, il complessivo delle infezioni è di 83: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 5.105.