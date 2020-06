San Giovanni in Fiore, salvato serpente. Era entrato in una casa

Un serpente, un subadulto di Biacco (Hierophis carbonarius) di circa 50 cm, è stato trovato in un appartamento in corso di ultimazione nel centro abitato di San Giovanni in Fiore e messo in salvo da Giovanni Talarico Durante. Poco dopo l’avvistamento i Carabinieri hanno avvisato Gianluca Congi, che ha provveduto a prendere in consegna l’esemplare e liberarlo in habitat idoneo alla specie.

Tutti i serpenti, Biacco compreso, sono animali utilissimi all’ecosistema e all’uomo in quanto attuano un controllo importante sui roditori (topi, arvicole, talpe) che causano problemi di varia natura, in primis all’agricoltura, ragion per cui vanno preservati.