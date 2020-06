Due incendi minacciano Bova e Mottafollone: a lavoro uomini e mezzi di “Calabria Verde”

Giornata impegnativa per Calabria Verde-, l'Azienda regionale per la forestazione e per le Politiche della montagna, sul fronte dell’azione di contrasto agli incendi boschivi.

Questa mattina, dopo due roghi insidiosi che ieri hanno interessato un’ampia area nel comune di Mottafollone (in provincia di Cosenza), divampati a poca distanza l’uno dall’altro, l’azione operativa di uomini e mezzi dell’Azienda si sta concentrando nel territorio di Bova (in provincia di Reggio Calabria) dove per domare le fiamme, alimentate anche dal forte caldo, è operativo già un mezzo aereo.

Per controllare gli incendi di ieri a Mottafollone, invece, è stato necessario l’intervento di un mezzo aereo regionale e un canadair della flotta di Stato oltre che un'autobotte e un mezzo pickup con personale di Calabria Verde: i mezzi aerei hanno operato fino alle 20, le squadre fino alla mezzanotte. I due velivoli sono stati gestiti da altrettanti Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) di Calabria Verde.