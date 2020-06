Si rafforza nella città pitagorica il movimento “Valore Crotone”: aperto il confronto alla cittadinanza

Nicodemo Masotta - Coordinatore di “Valore Crotone”

Nella giornata di ieri, 26 giugno, si è conclusa l’assemblea di “Valore Crotone”, strutturata su due giorni per ottemperare alle misure anti contagio previste.

Il movimento è ora formalmente costituito e conta, ad oggi, circa 80 aderenti. Nato nello scorso dicembre dalla maturata esigenza di non subire passivamente lo scenario politico cittadino ma di parteciparvi in modo proattivo, Valore Crotone ha al suo interno una varietà eterogenea di cittadini.

Artigiani, Commercianti, Dipendenti pubblici/privati, Dirigenti Associativi, Imprenditori e Professionisti - tutti riuniti nell’assemblea - hanno fermamente rimarcato la natura apartitica, ribadendo il valore aggiunto derivante proprio dall’unione di anime diverse per preparazione, provenienza e ideali politici ma accomunate da valori umani come giustizia, solidarietà e rispetto per l’ambiente.

Il Coordinatore eletto dall’assemblea costituente, il Dott. Nicodemo Masotta, ha poi informato gli associati riguardo i vari tavoli a cui hanno presenziato i membri del direttivo. Si è ribadita la piena apertura al confronto con qualunque coalizione, indipendentemente dalla casacca indossata, con l’unico scopo di valutare la disponibilità e l’impegno a sposare il programma di Valore Crotone.

Altro requisito richiesto direttamente agli aspiranti candidati sindaco, è quello di rinunciare a logiche d’assegnazione di ruoli cardine per “peso elettorale”, preferendo competenza, professionalità e valutando esperienze lavorative negli specifici settori.

Il programma, sviluppato con un approccio “project orientered”, ha come fulcro lo sviluppo sostenibile della Città nella sua collettività.

Nei prossimi giorni, i membri delle commissioni interne divise per i settori Cittadinanza Attiva, Infrastrutture e Urbanistica, Turismo, Sanità e Sociale, Sport, contribuiranno a sviluppare dei temi, compatibili con le finanze municipali, all’interno del programma.

“Sempre disponibili al confronto”, è con queste parole che il Coordinatore Masotta, insieme al Direttivo, invita “tutti i cittadini che abbiano voglia di mettersi in gioco e di dare un apporto disinteressato per il bene della città”.