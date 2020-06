Crotone, incontro tra deputate M5s e Autorità portuale

Le deputate M5S Elisabetta Barbuto e Margherita Corrado, unitamente al rappresentante della Camera di Commercio di Crotone, hanno incontrato questa mattina, presso gli uffici dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, il commissario Andrea Agostinelli con il quale si sono lungamente confrontate sul futuro e le prospettive del porto di Crotone.

Le parlamentari, in particolare, riconoscendo il ruolo fondamentale del Commissario Agostinelli nel rilancio del porto di Gioia Tauro che si avvia a divenire uno dei primi porti del Mediterraneo, se non il primo, nel transhipment, lo hanno sollecitato ad adoperarsi affinché la medesima attenzione riservata a questa realtà possa venire dedicata anche agli altri porti calabresi ricadenti sotto la giurisdizione di Gioia Tauro e, quindi, al porto di Crotone che da tempo non vive uno dei periodi migliori della sua lunga storia.

"Il confronto sull’obiettivo,- si legge - immediatamente condiviso dai partecipanti all’incontro, si è pertanto incentrato sulla urgenza di aggiornare il piano regolatore del nostro porto che risale al lontano 1982 e certamente, a distanza di circa quaranta anni, non ne rispecchia più le esigenze attuali e si è, quindi, traferito sul piano del confronto tecnico giuridico sulla fattibilità e sul metodo per realizzare tale aggiornamento.

Sono state, inoltre, discusse varie criticità, ma il Commissario ed il suo staff hanno, tuttavia, ritenuto di dovere ricordare anche gli impegni economici recentemente adottati dall’Autorità portuale per l’esecuzione di lavori inseriti nel piano operativo triennale delle opere pubbliche quali il risanamento della diga foranea , la demolizione della gru sulla banchina industriale, il completamento della video sorveglianza, l’apertura di un nuovo varco d’ingresso sulla zona doganale per il trasferimento provvisorio della flotta dei pescherecci."

"Siamo soddisfatte dell’incontro - si legge infine - svoltosi in un clima di estrema franchezza e collaborazione, hanno dichiarato Barbuto e Corrado, e vorremmo in questa occasione rinnovare l’invito che un mese fa, unitamente ai nostri colleghi calabresi, abbiamo rivolto alla Ministra Paola De Micheli in merito alla nomina dell’Ammiraglio Agostinelli quale presidente dell’Autorità di sistema portuale di Gioia Tauro. Siamo convinte, infatti, concludono le parlamentari, che tutto il prezioso lavoro svolto dal Commissario sul porto di Gioia Tauro, in perfetta sinergia con il Governo e con ottimi risultati, possa essere replicato negli altri porti calabresi tenuto conto delle peculiarità e delle vocazioni degli stessi in un sistema che consenta, peraltro, di fare rete, senza sovrapposizioni dannose, tra le varie realtà territoriali.

Abbiamo sempre sostenuto che la visione d’insieme e la progettazione siano importanti, se non fondamentali, nella pianificazione di un futuro realmente costruttivo per le nostre infrastrutture. Ed i porti, ovviamente, non fanno eccezione a tale regola."