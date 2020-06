Federbocce: Francesco D’Ambrosio ancora alla guida della FIB Cosenza

Si è aperta nel ricordo dei compianti Mario Gerace, già patron della San Paolo Cosenza, e Gennaro Nigro, indimenticato atleta della Bocciofila Italia Cs, l’assemblea provinciale della Federbocce di Cosenza per la nomina del primo delegato provinciale.

Infatti, sul modello già assunto dal massimo organo sportivo italiano, il Coni, anche la Federazione Italiana Bocce ha scelto di trasformare in delegazioni provinciali – già esistenti a Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria – anche gli ormai ex Comitati Provinciali di Cosenza e di Catanzaro i cui vertici non vengono più eletti dai rappresentanti delle società territoriali, bensì nominati dal presidente del Comitato regionale.

E così ieri, 26 giugno, nella struttura dell’A.S.D. Bocciofila Italia, il presidente regionale Ernesto Mazzei ha proceduto alla nomina di Francesco D’Ambrosio, già presidente del Comitato provinciale FIB di Cosenza, a delegato provinciale. «Giusto riconoscere a D’Ambrosio – ha spiegato Mazzei a margine della nomina – il lavoro fatto in questi anni alla guida del Comitato provinciale che è stato efficiente e funzionale sia dal punto di vista degli adempimenti federali che per l’organizzazione dell’attività agonistico-sportiva». Dal canto suo D’Ambrosio, che prossimamente scioglierà le riserve sui componenti del nuovo organo, ha ringraziato i componenti dei comitati provinciali passati – a cominciare dal decano Franco Mandolito, ex arbitro nazionale - e i consiglieri uscenti per la collaborazione ed il sostegno dimostrati negli ultimi anni.

Nei prossimi giorni anche a Catanzaro si concretizzerà la nomina del delegato provinciale.