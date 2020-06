Perquisizioni tra Curinga e Lamezia Terme: trovata droga, una denuncia

I Carabinieri di Girifalco hanno dato corso ad una serie di perquisizioni in abitazioni di Acconia di Curinga e Lamezia Terme, supportati da una unità cinofila dello Squadrone eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia.

Durante il servizio, svolto ieri, un 32enne curinghese è stato trovato in possesso di circa 34 grammi di marijuana, suddivisi in più barattoli, ed un bilancino di precisione nascosti in casa. L'uomo è stato deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.