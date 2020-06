Droga: in scooter con la marijuana, arrestato 23enne lametino

Nel pomeriggio di due giorni fa la Polizia di Lamezia Terme, insieme ai colleghi della Squadra Cinofili di Vibo Valentia, ha tratto in arresto ed in flagranza - per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio - Fabio Vescio, un 23enne pluripregiudicato del posto.

Il giovane, intercettato su via Del Progresso a bordo del suo scooter, è stato sottoposto a controllo e perquisizione da parte degli agenti che gli hanno trovato nei pantaloni un involucro in cellophane con circa 10 grammi di marijuana.

Una successiva perquisizione effettuata a casa del 23enne, eseguita con i cani antidroga, ha permesso di ritrovare poi altri 650 grammi sempre di marijuana, un altro grammo di cocaina e due bilancini di precisione che sarebbero stati utilizzati per la preparazione delle dosi da spacciare.

Ieri mattina, con collegamento da remoto dagli Uffici del Commissariato di Lamezia Terme con gli Uffici Giudiziari, si è tenuta l'udienza di convalida con rito direttissimo a seguito del quale il Giudice, dopo avere convalidato l'arresto, ha disposto nei confronti del giovane la misura cautelare di domiciliari.