Covid. Il bollettino. Calabria, piccolo balzo: altri tre positivi, 30 i casi ancora attivi

Dopo l’allarme per il focolaio di Palmi (QUI) che ha riacceso l’attenzione e l’apprensione su una possibile recrudescenza, seppur contenuta, del Covid nella nostra regione, oggi - e dopo due giorni consecutivi di tregua - c’è un altro piccolo balzo in avanti quanto a nuovi casi di infezione in Calabria.

Sempre ad oggi si tocca un totale di 90.414 tamponi fin qui analizzati (dei quali 89.236 dall’esito negativo) ma dei 2.165 processati nelle ultime 24 ore tre hanno restituito invece un risultato positivo, e tutti nel reggino, con il bilancio che sale così a 1.178 persone che hanno finora contratto il virus.

Gli attualmente positivi - cioè quanti al momento sono ancora affetti dal coronavirus - salgono anch’essi, a 30, in pratica 2 in più rispetto a giovedì (QUI).



Si arriva invece al 29mo giorno consecutivo senza che aumenti il tragico numero dei decessi che finora e nella nostra regione sono stati in tutto 97.

Aumentano, sebbene di una sola unità (e nel cosentino), i guariti che a quest’oggi sono quindi 1.051.

Negli ospedali rimangono intanto ricoverati, nelle malattie infettive, 9 pazienti (come ieri) mentre in isolamento domiciliare se ne trovano ora 21(+2 da ieri).

I COVID NELLE PROVINCE

L’elenco dei casi di Covid fino ad oggi accertati nella nostra regione, al lordo delle guarigioni sopraggiunte e suddivisi per singola provincia, è oggi il seguente:

Nel cosentino, da 36 giorni, i positivi segnalati sono stati in tutto 468 e così distribuiti: 2 in isolamento domiciliare; 432 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, il totale dei casi aumenta pertanto a 292: 2 in reparto; 17 in isolamento domiciliare; 254 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 16 giorni di fila, il numero dei Covid è stato di 217: 6 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 177 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 59 giorni di seguito, il complessivo dei positivi segnalati è fermo a 118: 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, per il 7° giorno consecutivo, il totale dei casi è stato di 83: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 5 deceduti

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 10.388.