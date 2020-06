Cinghiali a spasso per le vie della città, abbattuti dai selettori

Due cinghiali a spasso per le vie di Montepaone sono stati abbattuti. L’operazione si è svolta in collaborazione con i Carabinieri di Soverato.

Gli animali, che da qualche giorno facevano capolino per le vie di del centro del catanzarese, sono stati bloccati dall’intervento dei selettori e dei militari del Reparto Radiomobile.

Durante la notte, a seguito di diverse segnalazioni arrivate al 112, è scattata l’operazione che ha consentito di fermare gli ungulati, con l’intervento, appunto, dei carabinieri e dei selettori, questi ultimi diretti dal loro coordinatore ed in stretto contatto con il Dipartimento Agricoltura e l’Ufficio Caccia della Regione Calabria.

Per scongiurare problemi, eventuali danni o anche feriti, i selettori hanno spinto la coppia di cinghiali ad allontanarsi dal centro abitato, quindi, una volta arrivati nelle campagne di Montepaone, hanno proceduto all’abbattimento in sicurezza degli esemplari, le cui carcasse sono state poi messe a disposizione delle autorità sanitarie competenti per i controlli del caso.