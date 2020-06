Turismo, il Gal Kroton punta sull’innovazione digitale

Il Gal Kroton si è proposto per promuovere la crescita digitale delle imprese. E lo ha fatto nel corso del seminario organizzato per conoscere le basi della comunicazione sui social

Diverse aziende si sono così riunite nella Torre Aragonese di Torre Melissa per partecipare all’iniziativa. Dopo l’introduzione di Martino Barretta, che ha fatto una breve disamina sull’importanza dei social nel comparto agricolo, è intervenuto il relatore Ettore Bonanno, esperto di comunicazione digitale e tra gli ideatori di Fili Meridiani, un progetto digitale nato tra la Calabria e Inghilterra che vedrà la luce tra pochi giorni.

"Negli ultimi mesi - spiega Bonanno - abbiamo analizzato il territorio e ci siamo confrontati con professionisti e aziende notando che in Calabria, spesso, mancano le reti (digitali e non) che permettono a questo territorio di raccontarsi nel modo giusto. Da qui nasce l'idea di questo seminario con Gal, che ha capito subito di poter essere l'ente giusto per promuovere la crescita digitale delle imprese".

L'evento è stato chiuso dall'intervento dal presidente del Gal Kroton Natale Carvello il quale ha dichiarato: "Il digitale è una grande opportunità per le imprese e mai come in questo momento deve essere sfruttata al meglio. Come Gal Kroton abbiamo deciso di dedicare ampi spazi della nostre attività aiutando le piccole imprese ad accedere ai mercati attraverso il sistema digitale".