Querelle Palamilone: il Tar sospende, il Comune “sfratta”. Consorzio: “Non ci fermeremo”

Non accenna ad attenuarsi lo sconto in atto tra il commissario straordinario del comune di Crotone, Tiziana Costantino, ed il consorzio sportivo “Momenti di gloria” sulla gestione del PalaMilone.

Così come hanno detto oggi pomeriggio in un’apposita conferenza stampa i rappresentanti del consorzio Giancarlo Satiro; presidente e da una settimana in sciopero della fame (QUI), Antonio Albo e Giuseppe Trocino, ed i legali Fabrizio Meo ed Antonello Irtuso, nonostante il Tar abbia sospeso l’efficacia dello sgombero deciso con un’ordinanza e fissato per domani alle 10, sgombero che l’ente è intenzionato a portare a termine ugualmente.

Per i legali, “poco conta che il ricorso accolto sia stato presentato da due sole società sportive su otto aderenti, come obietta il Comune, ma la sostanza è che se il Comune dovesse entrare sarà denunciato, a loro dire, per abuso d'ufficio, essendo ancora pendente un accertamento tecnico preventivo disposto dal Tribunale di Crotone”.

In particolare, l'avvocato Meo ha sottolineato come, “ormai, siano diversi gli atti del commissario che sono stati giudicati illegittimi dal tribunale amministrazione, chiedendo alle istituzioni di verificare l'efficacia del suo operato di governo del comune”.

I rappresentanti del consorzio, a loro volta, parlano di “accanimento da parte del Comune, che non ha inteso aspettare il 29 luglio, il termine della sospensiva concessa dal Tar per le due società ricorrenti, che tra l'altro hanno le attrezzature principali di quelle ancora nel PalaMilone, anche per tutte le altre”.

Dal canto suo, il Comune, ha ribadito che domani farà rispettare l’ordinanza sia per le sei società del consorzio sia per la persona che era residente all'interno della struttura sportiva, occupandone delle stanze.

Domani mattina, quando il consorzio ha programmato proprio una manifestazione di protesta, ma non autorizzata dalla Questura, si prospetta uno scontro legale tra le due parti, con esiti che si protrarranno nel tempo.

In ogni caso, sempre per domattina il consorzio ha annunciato che ci sarà un ritrovo di persone che esprimerà la solidarietà alle società sfrattate ed assisterà allo sgombero dell'impianto sportivo.