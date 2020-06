Covid. Il bollettino. Calabria, secondo giorno senza contagi. Positivi fermi a 28 casi

Dopo la leggera impennata di casi registrata nel fine settimana scorso - dovuta per lo più al focolaio accertato nella cittadina di Palmi - e poi la battuta d’arresto di eri (QUI), anche oggi il Covid sembra aver tirato il freno in Calabria.

Nelle ultime 24 ore sono tutti i tamponi analizzati hanno dato esito negativo. Il totale dei positivi accertati fino ad oggi, dunque, rimane a 1.175, ovviamente al lordo delle guarigione sopraggiunge nel frattempo.

Al momento, poi, sono ancora 28 le persone cosiddette attualmente infette dal virus, in pratica esattamente quanti erano ieri ma comunque 8 meno rispetto a lunedì scorso.

Continua e fortunatamente a rimanere fermo anche il bilancio delle morti, finora in Calabria sono state 97 le persone decedute per o con il Covid.

Sempre nelle scorse 24 ore, poi, non si registrano ulteriori guarigioni, con il totale che è ancora di 1.050 pazienti che hanno superato il virus.

Intanto, negli ospedali calabresi sono ricoverati per ora 9 degenti (come ieri), tutti nelle malattie infettive, mentre sono 19 (come ieri) quelli attualmente in isolamento domiciliare.

I CASI PROVINCIA PER PROVINCIA

Quanto al dettaglio dei Covid accertati fino ad oggi in tutta la Calabria, questa la distribuzione attuale dei casi in ogni singola provincia:

Nel cosentino, da 35 giorni, i Covid registrati sono stati nel complesso 468 e così suddivisi: 1 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 431 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, per il secondo giorno di seguito, il complessivo è di 289: 2 in reparto; 14 in isolamento domiciliare; 254 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 15 giorni consecutivi, il numero dei positivi rimane a 217: 6 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 177 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 58 giorni di fila, il complessivo dei casi è ancora di 118: 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 6 giorni di seguito, il totale dei Covid è ancora di 83: 2 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 9469.