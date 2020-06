Lamezia, era evaso da comunità per tornare in Sicilia. 48enne torna in carcere

Ritorna in carcere R.M, il 48enne evaso dalla Comunità terapeutica lametina per ritornare in Sicilia a bordo di un treno. Gli agenti della Polizia di Lamezia Terme lo hanno arrestato su esecuzione di una ordinanza della Sezione gip del Tribunale di Catania.

Il provvedimento è stato disposto a seguito della condotta dell’uomo, che nonostante fosse ai domiciliari nella comunità, all’inizio di giugno è stato sorpreso in flagranza di reato per evasione alla stazione della città della Piana (QUI).



Così, ieri, i poliziotti si sono recati nella struttura che lo ospita e gli hanno notificato l’ordinanza della sostituzione della misura dei domiciliari con quella più grave della custodia in carcere.

L’uomo è stato portato negli Uffici del Commissariato e, dopo le formalità di rito, è condotto nel penitenziario di Siano a Catanzaro.