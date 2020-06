Lavoro e formazione, proficuo incontro tra ALF Calabria e Regione

ALF Calabria è l’associazione di categoria che rappresenta la maggior parte delle agenzie per il lavoro ed enti di formazione operanti nel territorio regionale i cui associati, dopo i difficili mesi legati alla crisi del Covid-19, hanno, faticosamente e con incertezze e criticità molto grosse, ricominciato la loro attività. Proprio la situazione emergenziale aveva impedito alla nostra associazione un confronto con la giunta Santelli su programmazione e futuro del settore. Finalmente nella giornata di ieri (24 giugno n.d.r.) presso la cittadella regionale di Germaneto si è svolto il tanto atteso incontro su lavoro, formazione e sostegno agli operatori del settore. La delegazione di ALF Calabria, guidata dal presidente Francesco Beraldi e composta da Michele Fazzolari, Ivan Alfieri, Mazzimo Leuzzi e Domenico Lizzi ha incontrato l’Assessore Regionale al Lavoro dott. Fausto Orsomarso e il capo struttura della segreteria arch. Ernesto Rapani.

L’incontro è stato occasione per fare personalmente gli auguri all’assessore Orsomarso per la nomina e per sottoporre alla sua attenzione i tanti problemi del settore che, pur essendo strategico in una terra in cui lavoro e formazione sono tutto ciò che rimane per evitare l’emigrazione e il disagio sociale, soffre in maniera atavica di ritardi nella messa in funzione dei bandi, nell’erogazione di risorse, nella pianificazione delle attività.

“Voglio ringraziare a nome di tutti i miei associati l’assessore Orsomarso – ha dichiarato il presidente di ALF Calabria Beraldi – per la disponibilità all’ascolto e per l’attenzione che ha prestato a quanto gli abbiamo sottoposto durante la riunione. I problemi sono tanti e i tanti cittadini che grazie al nostro lavoro riescono a vedersi garantita una vita dignitosa aspettano risposte concrete. Le politiche del lavoro e gli interventi formativi sono il vero collante che tiene unito il tessuto socioeconomico calabrese, sempre più frammentato e sofferente, e abbiamo avuto garanzie dall’assessore Orsomarso su modalità di intervento condivise che ci permetteranno di ripartire e di continuare a fare il nostro lavoro nell’interesse dei cittadini. Quello che abbiamo chiesto è maggior attenzione e soprattutto maggiori investimenti nelle politiche attive del lavoro, nei bandi che prevedono formazione e avviamento al lavoro sia per i giovani che per gli over 30, incentivi all’occupazione e un tavolo permanente di confronto capace di monitorare, pianificare, ottimizzare. Ci riteniamo soddisfatti dell’incontro – ha concluso Beraldi – e lavoreremo in sinergia con le istituzioni come abbiamo sempre fatto per garantire servizi e opportunità ai calabresi”.