Lavoro, sindacati: vergognoso atteggiamento dell’azienda Ecologia Oggi

“Non sono bastati due giorni di incontri, presso la Prefettura di Cosenza, per risolvere la spinosa problematica delle retribuzioni dei dipendenti di Ecologia Oggi.” - Lo si legge in una nota stampa dei segretari Territoriali Cosenza Pirro Francesco, FP CGIL; Giovanni Villella, UIL Trasporti e Gianluca Campolongo, FIT CISL e delle Rsu aziendali: Michele D’Apolito e Fabio Calabrone -

“Le Scriventi OO.SS., congiuntamente alle RSU, - si legge - hanno ricercato nel confronto istituzionale presso la Sede della Prefettura – che prontamente ha risposto all’appello dei sindacati – la risoluzione di quanto da tempo denunciato nei confronti di Ecologia Oggi.

Ad oggi Ecologia Oggi, oltre ad aver preferito creare un clima di scontro con le maestranze – contestazioni, vessazioni, etc..- conferma, con le dichiarazione rese in Prefettura, che per fare impresa bisogana aspettare sempre il comune di Cosenza e che finanziariamente non ci sono le condizioni per pagare le retribuzioni di Maggio 2020 e le maturante – si tratta di pochi giorni – giugno e 14° Mensilità.”

“Come OO.SS., ribadiamo ad Ecologia Oggi, - si legge - che i rapporti contrattuali e di natura finanziaria non sono argomentazioni che interessano i lavoratori e che ad oggi gli stessi hanno espletato con il massimo rispetto delle norme dl contratto di lavoro, la propria attività lavorativa.

LE dichiarazioni rese da Ecologia Oggi su una “presunta insostenibilità finanziaria” non sono assolutamente concepibili e giustificabili e rispetto alle dichiarazioni rese come OO.SS. , chiediamo alla stazione appaltante – Comune di Cosenza - di valutare se sussistono le condizioni per la rescissione contrattuale, non ci servo aziende che ribaltano il “rischio di impresa” alle maestranze.

In queste condizioni, - è scritto - vogliamo scaricare tutte le responsabilità di qualsiasi ordine e grado alla Azienda Ecologia Oggi, esasperando ed esacerbando i toni sta di fatto – volutamente provocando e fomentato – una stato di conflitto, verso il Comune , verso i lavoratori e verso la cittadinanza di Cosenza.”

“Come OO.SS., diffidiamo e vogliamo informare l’opinione pubblica e tutti gli organismi pubblici (Prefettura, Ispettorato, Polizia, Magistratura, Comune) che l’atteggiamento dell’azienda di Ecologia Oggi è “vergognoso”, noi vogliamo avere interlocuzioni con “Imprenditori”, con la I maiuscola, per questo ci attiveremo con tutte le azioni previste per la tutela dei diritti dei lavoratori. I lavoratori, devono essere trattati e rispettati per il lavoro svolto, lavoro che ha portato tanti e tanti riconoscimenti.”