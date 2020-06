Coriglianese in trasferta per rubare agrumi: arrestato a Villapiana

I Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro hanno tratto in arresto nella giornata di ieri M.B. 26enne coriglianese, responsabile di furto aggravato.

I fatti raccontano che una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Villapiana durante un servizio perlustrativo del territorio, fosse inviata dalla Centrale Operativa di Corigliano Calabro su un terreno agricolo sito nella Contrada Torre di Fergie, in zona Villapiana Lido, poiché il proprietario dello stesso aveva sorpreso un uomo intento a rubare i suoi agrumi. I militari, sul posto, hanno trovato un uomo vestito con una tuta da lavoro e degli stivali per proteggersi dal terreno fangoso, che aveva già riempito, senza alcuna autorizzazione del titolare, ben quattro sacchi di plastica con arance sottratte agli alberi insistenti sul fondo.

Il giovane, gravato da diversi precedenti, anche specifici, che si era introdotto sul terreno agricolo dopo aver scavalcato la recinzione perimetrale, è stato tratto in arresto per furto aggravato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione sita a Corigliano Calabro in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

Il totale delle arance che era riuscito a sottrarre, circa 150 kg, sono state riconsegnate dai Carabinieri al legittimo titolare.