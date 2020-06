Silvia Vono (IV): Sostenere donne e il lavoro delle donne

"Dalla relazione annuale dell'ispettorato del lavoro emergono dati preoccupanti che richiedono un mix di politiche che sostengano le donne e il lavoro delle donne. La vera questione meridionale è proprio quella delle donne se si pensa, ad esempio che, in Calabria, oggi abbiamo un tasso di occupazione femminile pari al Pakistan malgrado negli anni passati siano arrivati fondi europei per le regioni obiettivo 1 a sostegno proprio del lavoro delle donne e del supporto ai servizi dell'infanzia." - Così in una nota la senatrice di Italia Viva Silvia Vono -

"Si sta pensando - si legge - a tante proposte con la ministra Bonetti, per implementare il Family Act, come ad esempio un unico congedo familiare condiviso tra padri e madri retribuito all'80% oltre a tante altre misure che richiedono però necessariamente, al di là alle idee coraggiose messe in campo, lo stanziamento di risorse libere. Prima del Covid a palazzo Chigi erano stati insediativi tavoli di lavoro per riscrivere il programma di governo e nel tavolo che riguardava questioni di lavoro e sociale uno degli obiettivi prioritari era il rilancio dell'occupazione femminile. Purtroppo in questi anni c'è stato un utilizzo finanziario del capitale piuttosto che produttivo e quindi a sostegno di beni e servizi. Necessita una vera disciplina dei mercati finanziari per un uso produttivo del capitale che produca benessere per tutti. E per uso del capitale produttivo intendo soprattutto investimenti in infrastrutture dove le risorse esistono e, come previsto nel nostro Piano shock, è forte il nostro impegno per l’immediato sblocco per garantire un vero sviluppo in ogni campo dell'economia.".