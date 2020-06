Covid. Il bollettino. Calabria, oggi è calma piatta: zero infezioni e nessun guarito

Un’altra giornata tutto sommato “tranquilla” sul fronte calabrese dell’epidemia da covid-19. Nonostante il “focolaio” di Palmi abbia fatto affiorare qualche preoccupazione quest’oggi il bollettino regionale ci restituisce una situazione stabile per quanto riguarda l’avanzamento del virus.

Rispetto a ieri (QUI), non si registrano infatti fortunatamente nuovi casi di contagio, col conteggio complessivo delle persone che hanno finora contratto il coronavirus che si ferma a 1.175.

Rimane fermo anche il numero dei casi attualmente attivi, cioè delle persona ancora positive: sono 28 esattamente come ieri e 8 in meno dall’inizio della settimana.

Dal punto di vista dei controlli, si arriva ora a 1.048 tamponi fin qui analizzati, 88.228 dei quali eseguiti tra ieri ed oggi, e 86.005 sono quelli invece che hanno restituito esito negativo.

Sempre “bloccata”, e per il 27mo giorno consecutivo, la trista conta delle vittime che fino ad ora, nella nostra regione, sono state in tutto 97. Anche i 1.050 guariti segnalati nell’ultimo bollettino, non ne aggiungono oggi degli altri.

Negli ospedali invece sono attualmente ricoverati 9 pazienti (come ieri) e tutti nelle malattie infettive; sono invece 19 (come ieri) i positivi con sintomi lievi o asintomatici che si trovano in isolamento domiciliare.

LA DISTRIBUZIONE DEI CASI

Territorialmente i casi di Covid finora riscontrati nel complesso in Calabria - escluse le guarigioni avvenute nel frattempo – sono i seguenti:

Nel cosentino, da 34 giorni, i positivi segnalati sono stati in tutto 468 e così suddivisi: 1 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 431 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, dopo l’ultimo caso registrato ieri il complessivo è oggi di 289: 2 in reparto; 14 in isolamento domiciliare; 254 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 14 giorni di fila, il numero dei covid registrati è stato di 217: 6 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 177 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 57 giorni consecutivi, il totale è ancora fermo a 118: 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 5 giorni di seguito, il complessivo dei contagi è ancora di 83: 2 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.984.