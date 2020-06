Crotone, al via i lavori lungo le strade provinciali

Al via i lavori lungo le strade provinciali di Crotone. Dopo l'inaugurazione del polo scolastico di Petilia Policastro, l’ente interviene per mettere in sicurezza le strade provinciali. Un piano promosso per progettare e programmare, e restituire all'intero territorio provinciale sicurezza e collegamenti dai centri più piccoli alle arterie viarie principali, statale 106 e statale 107.

Nei prossimi giorni inizieranno i lavori sulla strada provinciale 40 e sulla sp 60 nei territori di Petilia e Mesoraca, sulla sp 61 (Trepido'-Cotronei), sp 63 (Cutro-Crotone), sp26 e 29 (Verzino-Crotone), e sistemazione frana sp 43(Cutro) km10+100.

"Finalmente riusciamo a dare risposte al territorio - hanno dichiarato il presidente facente funzioni Giuseppe Dell'Aquila e il consigliere provinciale con delega alla Viabilità Rino Le Rose - sono segnali importanti, che devono restituire fiducia alle comunità e che devono essere il primo passo sul cammino di ricostruzione e di costruzione di un futuro diverso per la provincia di Crotone.

“La pubblica amministrazione e la politica devono riappropriarsi della loro funzione, ascoltare, verificare, programmare ed intervenire perché per ripartire devono ritornare primari i servizi essenziali e tra questi sicuramente rientrano viabilità ed edilizia scolastica e poi una serie di processi per agevolare investimenti e quindi sviluppo economico e sociale. Continuiamo a lavorare insieme-concludono Dell'Aquila e Le Rose-proseguiamo a farlo in sinergia con le amministrazioni locali e in collaborazione, auspichiamo, con la Regione ed il Governo centrale”.