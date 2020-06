Falerna, rimorchio si ribalta lungo la strada e perde parte del carico

Nessun ferito nell’incidente stradale avvenuto a Falerna. Ieri sera, per cause in corso di accertamento il rimorchio di un autotreno in transito lungo la strada in frazione Castiglione Marittimo si è ribaltato su di un lato perdendo parte del suo carico: olio vegetale.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Catanzaro e del distaccamento di Lamezia Terme per avviare le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e per arginare e circoscrivere la perdita.

La ditta proprietaria del mezzo ha travasato l'olio in altra cisterna. Al termine delle operazioni, nella tarda notte, i vigili hanno quindi recuperato il rimorchio ribaltato e hanno ripristinato la sede stradale.