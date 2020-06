Nuove iniziative di “Tessere di Comunità”: a luglio “Rinfresca lo stress”

“Tessere di comunità” – il progetto finanziato dai fondi Cei 8x1000 di Caritas Italiana, voluto dalla Diocesi di Catanzaro-Squillace e gestito dal Centro calabrese di solidarietà – rilancia il proprio percorso di affiancamento e potenziamento del rapporto genitoriale e dell’intera comunità educante.

Al via nuove attività che, finalmente, consentiranno alle famiglie - cellule accoglienti e moltiplicatrici di cittadinanza attiva - e agli operatori di trascorrere momenti formativi e di svago in presenza, sempre nel rispetto delle misure di necessario distanziamento sociale fondamentale per il contenimento della diffusione del coronavirus.

Dopo gli incontri con le famiglie negli spazi virtuali, le iniziative con le fiabe di “C’era una volta”, grazie alla collaborazione del direttore artistico del Teatro Comunale Francesco Passafaro, e gli incontri sollecitati dal gioco “Favorite”, gli operatori del Centro Calabrese di solidarietà presentano una nuova iniziativa che prende il nome di “Rinfresca lo stress” e si terrà al KiosKo di località Giovino tutti i mercoledì di luglio dalle 18 alle 20.

I particolari saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa - che si terrà giovedì 25 giugno alle 10, nella sede della Presidenza e dell’Amministrazione del CCS, in Via Lucrezia della Valle 106, Catanzaro - dalla presidente del CCS, Isolina Mantelli, dalla coordinatrice del progetto Cristina Marino e da Antonella Prestia, referente della Caritas Diocesana. Alla presentazione dell’iniziativa saranno presenti tutti gli operatori che hanno pensato, creato e animeranno questa nuova pagina di “Tessere di Comunità”.