Covid. Il bollettino. Calabria: a Palmi ancora un positivo, guariti altri sei pazienti

Dopo l’ultimo caso di positività registrato appena ieri (QUI), il nono nell’arco di sole 72 ore, e collegato al focolaio sviluppatosi nella cittadina reggina di Palmi (QUI), l’avanzata seppur contenutissima del covid in Calabria prosegue ancora quest’oggi.

Il consueto bollettino ufficiale delle 17 segnala infatti, in questo martedì 23 giugno, un’altra infezione nella nostra regione, sempre nel reggino e riferito appunto alla “zona rossa” di Palmi, con il complessivo delle persone che finora sono risultate infette che sale quindi a 1.175.

Parallelamente continuano però a diminuire gli attualmente positivi, se ieri erano 33 oggi sono 28, dunque cinque in meno.

E sempre tra ieri ed oggi si è proseguito, come ormai da regola, nell’esecuzione dei tamponi: ne sono stati processati altri 859, 87.180 nel complesso e da inizio epidemia, 86.005 dall’esito negativo.

Rimane sempre fermo, e per il 26mo giorno consecutivo, il bilancio delle persone che finora hanno perso la vita per o con il Covid. In totale, in Calabria, ne sono finora decedute 97.

Sul fronte della guarigioni, invece, si prosegue in una lenta diminuzione dei casi attivi: rispetto a ieri se ne aggiungono altri sei, tutti del catanzarese, col complessivo che arriva 1.050 soggetti che hanno fin qui superato l’infezione.

Negli ospedali intanto rimangono assistiti 9 pazienti (-6 da ieri) e tutti nelle malattie infettive mentre sono 19 (+1 da ieri) i positivi attualmente in isolamento domiciliare.

I POSITIVI NELLE PROVINCE

Quanto ai dati sulla distribuzione territoriale dei Covid finora registrati in Calabria - al lordo delle guarigioni sopraggiunte - questo il quadro aggiornato e provincia per provincia:

Nel cosentino, da 33 giorni, i virus segnalati sono stati in tutto 468 e così suddivisi: 1 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 431 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, dopo il nuovo caso annotato appena ieri e con quello di oggi il complessivo arriva a 289: 2 in reparto; 14 in isolamento domiciliare; 254 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 13 giorni consecutivi, il numero di positivi registrati è stato di 217: 6 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 177 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 56 giorni consecutivi, il totale del casi rimane ancora fermo a 118: 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 4 giorni di seguito, il complessivo dei contagi è ancora di 83: 2 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 5.126.