Frecciargento. La Presila si schiera in blocco fermata Torano-Lattarico, Corbelli: “grande opportunità”

Tutta la Presila si schiera in blocco per la fermata Frecciargento Sibari-Bolzano alla moderna e centrale stazione di Torano-Lattarico. La notizia si apprende dal leader del Movimento Diritti civili Franco Corbelli che fa sapere che in queste ore scendono in campo i sindaci di Casali del Manco, Celico e Spezzano della Sila.

Nei giorni scorsi lo aveva fatto il primo cittadino di San Giovanni in Fiore. Dopo tutti gli 11 sindaci del Savuto, altra adesione di massa, importante e significativa. Adesione, oggi, anche dalla Presidente del Consiglio comunale di Mendicino. Sono ad oggi 38 sindaci, due deputati, il presidente della Provincia, un consigliere regionale.

Continua la battaglia di Corbelli(Diritti Civili) “per offrire una grande opportunità a 300mila persone, di più di 60 comuni, a costo zero per lo Stato e facendo anche risparmiare alla Regione 1.450.000 euro, il prezzo pagato a Trenitalia per questo treno veloce, che paradossalmente istituisce fermate in Basilicata e nel Cilento e non invece a Torano, in Calabria”!