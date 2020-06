Sorpreso con denaro contante insospettisce i poliziotti che gli trovano la droga a casa: arrestato

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti gli agenti del Commissariato di Polizia di Corigliano-Rossano hanno fatto scattare le manette per un 39enne, P.C., già noto alle forze dell’ordine per reati specifici.

L’arresto risale alla giornata di ieri. Il predetto, fermato e sottoposto a perquisizione personale, è stato sorpreso in possesso di varie banconote per un totale di quasi 500 Euro.

L’agitazione del 39enne ha però insospettito i poliziotti che hanno proseguito il controllo con una perquisizione domiciliare. Proprio all’interno dell’abitazione gli agenti hanno avuto conferma che il denaro poteva essere provento di attività illecita poiché sono stati rinvenuti due bilancini di precisione, uno dei quali ancora intriso di cocaina.

Nelle vicinanze dei bilancini i poliziotti hanno rinvenuto altra cocaina, contenuta in una bustina in cellophane per un totale di 6,1 gr, 5,8 gr di sostanza da taglio ed altre due bustine, una contenente marijuana, per un totale di grammi 174,00, e l’altra contenente semi della stessa sostanza per un totale di grammi 12,45.

Nell’abitazione i poliziotti hanno scoperto inoltre 7 confezioni elettrosaldate, pronte alla vendita, di marijuana del peso ciascuna di grammi 1,00.

Il 39enne è stato tratto in arresto e, a seguito di disposizione del P.M. di turno alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, sottoposto agli arresti domiciliari.