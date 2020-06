Spot Easy Jet: “Calabria terra di mafia”, poi aggiusta il tiro

Ha scatenato diverse polemiche il messaggio comparso sul sito ufficiale della compagnia aerea low cost Easyjet in una pagina che pubblicizza la Calabria.

Nel post la compagnia parla di una regione che “soffre di un'evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti”, un messaggio che non è andato giù alla politica calabrese. In poche ore Easy Jey ha aggiustato il tiro. Nel secondo messaggio la compagnia invita turisti e cittadini a degustare i piatti tipici e a conoscere le spiagge bianche di Lamezia Terme.

Ma nel frattempo il vecchio messaggio continua a circolare e in particolare le parole che descrivono la Calabria come una malata che soffre "la mancanza di città iconiche come Roma o Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram". E sono diversi i comunicati in cui i rappresentanti istituzionali hanno espresso il proprio disappunto, come Wanda Ferro (FdI), Ernesto Magorno (Iv); Enza Bruno Bossio (Pd); Antonio Modaffari; Udicon; Vincenzo Sofo (Lega); Sergio Torromino (FI); Stefano Graziano (Pd).

Proprio non sopportano il messaggio della compagnia per la quale se il turista cerca “un piccolo assaggio della dolce vita, senza troppi turisti, allora sei nel posto giusto. Arrampicati fino alla città di montagna di Morano Calabro per panorami mozzafiato e case bizzarre costruite su cime, che dovrai vedere per credere. Potrai essere tra i pochi turisti a conoscere e apprezzare veramente i tre spettacolari parchi nazionali di questa regione".