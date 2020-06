Lancia i rifiuti all’aperto ma ci lascia le ricette mediche: zozzone rintracciato e multato

Prima un video col lancio della spazzatura nel terrapieno sottostante diversi sacchi a San Gregorio d’Ippona, poi i controlli e infine l’identificazione grazie all'auto, all'andatura e in particolare alle ricette trovate all'interno dei sacchetti abbandonati.

Gli agenti della squadra amministrativa della polizia di Vibo Valentia, su input del questore, hanno controllato la zona e hanno individuato non solo il luogo ma anche l’autore del gesto.

Come dicevamo, decisivi sono stati l’autovettura utilizzata e la particolare camminata dell’uomo, evidenziatasi dalla visione del filmato.

La polizia ha quindi scoperto che i cinque sacchi in plastica, di media grandezza, lanciati nel terrapieno, contenevano rifiuti indifferenziati non pericolosi, tra cui utensili in metallo, plastiche ed altro materiale che, invece, avrebbero dovuto essere appositamente smaltiti con la raccolta differenziata.

Ma non solo, perché le buste contenevano la “firma” del legittimo “proprietario” dato che, all’interno gli agenti hanno scoperto vi fossero delle ricette mediche e varia documentazione cartacea intestata appunto all’autore del “lancio” ed ai suoi familiari.

L’uomo è così stato multato e dovrà pagare ora 600 euro, somma pari al doppio dell’importo minimo previsto dalla normativa.

Al momento della notifica del verbale, il soggetto, un pensionato di 82 anni, peraltro abitante non poco distante dal luogo di discarica, ha solo potuto ammettere le proprie responsabilità, giustificandosi sul mancato ritiro degli stessi da parte degli operatori ecologici.

I sacchi lasciati nel terrapieno e non facilmente raggiungibili da parte degli operatori, ostruivano i canali di scolo delle acque dalla sede stradale.

Tuttavia sono stati recuperati dagli Agenti della Questura nel corso del sopralluogo e consegnati per il loro corretto smaltimento alla ditta incaricata.