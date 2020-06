Trasferimento sede Abramo Customer Care: Ugl sollecita tavolo istituzionale

La chiusura immediata della sede Abramo Customer Care di Lamezia Terme ha portato l’UGL Telecomunicazioni Calabria a scrivere a tutti gli attori interessati a tale problematica, unitamente al sindaco di Lamezia ed all'assessore regionale al Lavoro, per avanzare la richiesta dell’apertura di un tavolo istituzionale relativo.

L’Ugl rende noto in un comunicato l’invocazione del tavolo arriva "alla luce del confronto avuto in questi giorni con l'azienda Abramo relativo alla chiusura del sito di Lamezia Terme con il conseguente trasferimento di tanti lavoratori sul sito di Settingiano e prendendo atto delle dichiarazioni da parte di Fondazione Terina che, attraverso il suo presidente, ha chiesto che l'area ex sir sia destinata ad ospitare l'aula bunker per il processo "Rinascita Scott".”

Come è noto, il presidente della Fondazione Terina ha messo a disposizione la struttura per la celebrazione del maxi-processo che dovrebbe iniziare con le udienze preliminari nel prossimo mese di luglio. Tant'è che presso la Fondazione c'è già stato un primo sopralluogo da parte di ispettori del ministero della Giustizia e si attendono imminenti novità. Per quanto riguarda poi la Abramo Customer Care, come da richiesta della stessa azienda, il presidente Masi ha ricordato che dovrà lasciare i locali il 30 giugno. Nonostante ciò, la Fondazione è disponibile a mettere altri locali a disposizione.

Il tavolo istituzionale, secondo quanto precisa l’Ugl “serve per comprendere quali siano i margini per avviare un confronto che possa consentire soluzione di un problema che, se non risolto per tempo, vedrà tanti colleghi del sito operativo Abramo Customer Care di Lamezia dover affrontare un trasferimento di sede che comporterebbe tante difficoltà economiche per gli stessi".