Corigliano-Rossano Francesco Abenante è il nuovo comandante del distaccamento dei Vvf

IL NUOVO COMANDANTE DEI VV.FF. DEL DISTACCAMENTO DI CO-RO FRANCESCO ABENANTE CON IL REPORTER ANTONIO LE FOSSE

Francesco Abenante, su disposizioni del Ministero dell'Interno e del Comando Provinciale di Cosenza, è stato nominato nuovo Comandante del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Corigliano-Rossano. Abenante subentra al Comandante uscente Bruno Bossio che ha raggiunto, dopo tanti anni di onorato servizio, la meritata pensione.

Francesco Abenante, entrato nel Corpo dei Vigili del Fuoco nel 1987, è stato assegnato, dopo aver svolto il Corso di formazione effettuato a Roma presso le scuole centrali antincendio di Capannelle, al Comando provinciale di Mantova dove ha prestato servizio fino al 1991. In seguito venne trasferito al Comando provinciale di Catanzaro dove ha prestato servizio all'aeroporto di Sant'Anna fino al 1992.

Sempre nel 1992 venne trasferito al Comando provinciale di Cosenza ed assegnato, successivamente, al Distaccamento di Rossano. Nel 2005, dopo il passaggio di qualifica nel ruolo di capo squadra, è stato assegnato al Comando provinciale di Salerno in cui ha prestato servizio presso il Distaccamento di Policastro Santa Marinella fino al 2006. Rientrato al Comando provinciale di Cosenza in cui ha svolto il ruolo di capo squadra. In seguito, poi, è stato promosso capo reparto, In data 16 giugno 2020, invece, è arrivata la meritata nomina, dopo 33 anni di servizio in differenti sedi, di Comandante del Distaccamento VV.FF. di Corigliano-Rossano.

Al nuovo Comandante del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Corigliano-Rossano, Francesco Abenante, sono arrivati, in queste ore, tanti messaggi di felicitazione per l'importante incarico sia dalle diverse autorità (civili e militari) dell'intero territorio, sia dai tanti colleghi in servizio e sia da quelli in quiescenza.