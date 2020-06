Appicca incendio in un’area di servizio: arrestato 52enne a Curinga

Un 52enne di Briatico è stato arrestato la scorsa notte a Curinga, nel catanzarese, dai Carabinieri della Compagnia di Girifalco che lo hanno beccato mentre era intento ad appiccare un incendio.

I militari hanno sorpreso l’uomo in un’area di servizio della frazione Acconia, in località Canneto, sulla Statale 18, mentre dava alle fiamme aiuole e rifiuti raccolti alla base di una colonna erogatrice di carburante e dopo averne reciso i tubi in gomma.

Le fiamme sono state domate dallo stesso titolare dell’area di servizio, prima del sopraggiungere dei Vigili del Fuoco che hanno comunque provveduto alla messa in sicurezza della zona.

L’arrestato è stato tradotto al carcere di Catanzaro Siano, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria lametina.