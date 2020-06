Covid. Il bollettino. Calabria: un altro caso a Palmi, positivi scendono a 33

Archiviata la terza settimana di un mese partito bene sul fronte dell’epidemia, con i primi quindici giorni di giugno che avevano segnato appena quattro nuovi casi di Covid in Calabria, l’ultima di settimana, ed in particolare tra sabato e domenica scorsa, ha purtroppo fatto segnare una lieve impennata dei contagi, 8 in tutto in appena due giorni (11 nel complesso), e dovuti in particolare ad al piccolo “focolaio” della cittadina reggina di Palmi (QUI).

Un trend che - in questo lunedì 22 - subisce ancora un altro incremento: il consueto bollettino della Regione, rispetto a ieri (QUI), segnala infatti un altro positivo nel reggino, sempre riconducibile a Palmi, e che porta dunque a 1.174 il totale dei casi accertati fino ad oggi.

Nelle ultime 24 ore sono stati difatti processati altri 437 tamponi, per un complessivo al momento di 86.321 test fin qui eseguiti e 85.147 dei quali dall’esito negativo. Sono invece ed attualmente 33 (-3 da ieri) i soggetti ancora positivi in Calabria.

Fermo, grazie a Dio, anche il triste bilancio delle morti. Fino ad oggi nella nostra regione sono state 97 le persone che hanno perso la vita con o per il coronavirus. Un dato, questo, “bloccato” al 29 maggio scorso, quando si è registrato l’ultimo decesso.

Negli ospedali, intanto, continuano ad essere ricoverati 15 pazienti (-2 da ieri), tutti nelle malattie infettive, mentre altri 18 (-1 da ieri) si trovano in isolamento domiciliare.

Nel frattempo il totale dei guariti è arrivato a 1.044, dopo che tra ieri ed oggi se ne sono aggiunti altri tre nel catanzarese e uno nel cosentino.

I CASI NELLE SINGOLE PROVINCE

La distribuzione dei Covid fin qui accertati in Calabria - escluse le guarigioni sopravvenute - è ora la seguente:

Nel cosentino, da 32 giorni, i contagi registrati sono stati 468 e così suddivisi: 1 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 431 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, dopo i sei nuovi casi di ieri, il totale sale ora di 288: 2 in reparto; 13 in isolamento domiciliare; 254 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 12 giorni di fila, i covid segnalati sono stati 217: 12 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 171 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 55 giorni consecutivi, il complessivo dei positivi è di 118: 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da tre giorni di seguito, i contagi rimangono fermi a 83: 2 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 4.451.