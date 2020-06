Sellia Marina. Stabilimento balneare a fuoco, aveva riaperto da solo una settimana

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Aveva aperto da circa una settimana lo stabilimento balneare interessato oggi da un incendio. Questo pomeriggio la struttura, che si trova sul lungomare di Sellia Marina, è andata in fiamme.

Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento locale dei vigili del fuoco con il supporto di un’autobotte fatta arrivare dalla sede centrale.

Al momento e fortunatamente non risultano feriti. Sul posto è stata intanto un’altra squadra sempre dalla sede centrale e le attività di spegnimento sono ancora in corso. Sul logo anche i carabinieri per avviare le indagini.

(notizia in aggiornamento)