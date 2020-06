Crotone. Incidente in via Russia, automobilista incastrato: liberato dai Vigili del fuoco

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto intorno alle due di questo pomeriggio su via Russia, zona periferica di Crotone.

Per cause in corso di accertamento due auto, una Fiat Punto ed una Lancia Musa, si sono scontrate e all’arrivo della squadra dei vigili del fuoco i mezzi erano a centro strada.

Il conducente della Fiat è rimasto incastrato nell'abitacolo ma i pompieri, con un’attrezzatura da taglio, sono riusciti a liberarlo e a consegnarlo alle cure dei sanitari del 118. Messe in sicurezza le autovetture e la zona circostante, i vigili urbani hanno avviato i rilievi del caso.