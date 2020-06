Un agente della Polizia penitenziaria di Reggio Calabria è stato aggredito da un detenuto ricoverato in ospedale. È successo questa mattina quando un 28enne, in carcere per sequestro di persona e violenza carnale, ha lanciato una flebo contro il poliziotto che lo piantonava colpendolo volto.

È quanto fa sapere Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp, l’Organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziaria.