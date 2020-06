Vigili Vibo, consegnato mezzo per emergenze ferroviarie

Servirà per le attività operative connesse alle emergenze ferroviarie nell’ambito delle risorse da attivare secondo i Piani di emergenza e soccorso il mezzo bimodale per interventi nelle gallerie consegnato al comando dei Vigili del fuoco di Vibo Valentia. Il mezzo, acquistato da RFI ed assegnato al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, sarà impiegato in (PES). Il mezzo entrerà in servizio appena conclusa la fase formativa al personale autista.

Il 24 giugno alle 17 nella sede del Comando Provinciale di Vibo Valentia, alla presenza del Prefetto della Provincia di Vibo Valentia Francesco Zito e del Responsabile di Rfi Luciana Sicari e del Comandante Provinciale Giampiero Rizzo, si terrà una conferenza stampa di presentazione ed illustrazione del mezzo, nonché l’inserimento dello stesso nel contesto emergenziale. Con l’occasione Rizzo, in vista del suo prossimo incarico a Comandante Provinciale di Treviso.