Evento Stop5g, manifestazione a Reggio Calabria

Si è tenuta in Piazza Italia, a Reggio Calabria, la manifestazione per fermare la diffusione del 5G. Riconquista Sociale, ha partecipato attivamente, unitamente al Circolo Vitambiente Reggio Calabria.

Riguardo le motivazioni sulla necessità di fermare la sperimentazione di massa del 5G sulla popolazione che si sta preparando un pò in tutta Italia vi sono alcuni punti specifici che Riconquista Sociale e l'associazione ambientalista Vitambiente intendono evidenziare:

"L'inottemperanza del Principio di Precauzione o principio precauzionale, porre in essere la necessaria condotta cautelativa per quanto riguarda le decisioni politiche ed economiche sulla gestione delle questioni scientificamente controverse. Tale principio, riassumibile con l'aforisma "prevenire è meglio che curare" o del principio del padre della medicina Ippocrate Primum non nocere, trova fondamento moderno già alla Conferenza di Rio nel 1992 e, normativamente, nel Trattato di Maastricht, che ha introdotto il principio di precauzione, successivamente ripreso dalla Costituzione Europea all'art. III-233. Attualmente ritroviamo tale principio enunciato all'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dove si sostiene che la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed «è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga"."

"L'inottemperanza del superamento - si legge ancora - dell'asimmetria dell'informazione tra chi detiene la conoscenza della tecnologia e la impone su chi, pur essendo sovrano ai sensi dell'art. 1 della Costituzione, si trova a subirla senza comprenderla (c.d. "Ignoto Tecnologico). Tale situazione è stata ben chiarita, in ambito della tecnologia 5G, già dal prof. Michele Carducci, ordinario di diritto costituzionale comparato cedeuam – unisalento Lecce; il quale, senza mezzi termini, ha definito incostituzionale il 5g per tutta una serie di motivi riscontrabili in questo video e ancora meglio espressi in questo interessante documento intitolato "Schemi di orientamento costituzionale della vicenda 5g"."

"Oltre ai punti su esposti, che da soli basterebbero,- si legge infine - a parere di questa Associazione, a vietare la sperimentazione del 5G su tutto il territorio nazionale, nella delibera AGICOM n.231/18/CONS che istituisce la sperimentazione del 5G in 120 comuni non è compreso Reggio Calabria e pertanto non si comprende come si possa soltanto pensare di procedere ad un aggiornamento tecnologico in tal senso. Riconquista Sociale intende aderire ad ogni iniziativa finalizzata alla tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della sovranità popolare espressi attraverso i principi su enunciati di seguito la mappa nazionale dei comuni interessati dalla delibera AGICOM 231/18/CONS."