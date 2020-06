Covid. Il bollettino. Calabria, l’effetto Palmi fa “schizzare” i contagi: altri 6 positivi

Sale purtroppo il bilancio dei nuovi contagi in Calabria dopo il “focolaio” innescatosi a Palmi, con altri quattro casi accertati nelle ultime ore e relativi - come rassicurano dal Comune reggino - ai soli componenti di uno stesso nucleo familiare venuti in contatto con una coppia locale rientrata da Bologna.

Contatti che avrebbe avuto anche il docente di Nicotera impegnato negli esami di Stato all’Istituto Nautico di Pizzo, risultato poi positivo e che ha portato alla sospensione delle prove (QUI) e all’esecuzione di test a raffica nello stesso istituto.

“Molti altri tamponi, invece, effettuati nella catena dei contatti ricostruita dalle autorità, hanno dato, per fortuna, esito negativo”, ha tenuto a precisare in tal senso il sindaco di Palmi.

A questi quattro, però, se ne aggiungono oggi altri due e riferiti ad altrettante persone provenienti dall’Arabia Saudita. Arriva così a 1.173 (+6) il totale dei positivi al coronavirus fin qui segnalati nella nostra regione dove, nelle ultime 24 ore, si sono eseguiti altri 643 tamponi (85.884 il complessivo e 84.771 quelli negativi).

Quanto ai casi attualmente attivi, ovvero ad oggi ancora contagiati, salgono anch’essi e di conseguenza a 36, sei in più, appunto, rispetto a ieri (QUI).

Continua poi e fortunatamente a rimanere bloccato (lo è da ben 21 giorni consecutivi) il triste bilancio di quanti hanno perso la vita per o con il Covid: finora sono stati purtroppo 97.

Intanto negli ospedali calabresi sono assistiti 17 pazienti (-1 da ieri) e tutti ricoverati nei reparti di malattie infettive. Sono invece 19 (+7 da ieri) i positivi che si trovano in isolamento domiciliare.

Quanto ai guariti non se ne registrano di nuovi nelle ultime 24 ore: finora sono stati in tutto 1.040.

I POSITIVI PER PROVINCIA

Aggiornata ad oggi questa la distribuzione dei Covid finora registrati in tutta la regione e suddivisi per provincia (escluse le guarigioni):

Nel cosentino, da 31 giorni, i casi segnalati sono stati 468 e così suddivisi: 1 in reparto; 3 in isolamento domiciliare; 430 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, il totale sale quindi a 287: 1 in reparto; 13 in isolamento domiciliare; 254 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 10 giorni di fila, i covid registrati sono stati 217: 15 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 168 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da quasi due mesi ormai, il totale dei casi accertati è stato di 118: 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, dopo il nuovo positivo annotato ieri, i contagi sono ad oggi 83: 2 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 3.594.