Elezioni. A Crotone torna a riunirsi il centro destra: tracciato il profilo del candidato a sindaco

In attesa delle decisioni dei segretari nazionali e regionali dei principali partiti di Coalizione, il tavolo del centro destra torna a riunirsi a Crotone in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Ad indire la riunione il coordinatore provinciale di Forza Italia, nonché deputato della Repubblica Italiana, Sergio Torromino, presente al “tavolo”: per la Lega Giancarlo Cerrelli, per Fratelli d’Italia Giuseppe Malena; UDC Vincenzo Camposano.

Riunione estesa anche al mondo associativo che si riconosce in un progetto di Centro Destra: Franco Sarcone e Giovanni Procopio IDM; Massimilano Bianchi, Crotone da Vivere; Mario Megna e Giuseppe Fiorino, Lista Santelli Presidente; Vincenzo Squillacioti, Valore Crotone; Roberto Macheda, Crotone in Testa; Leo Pedace, Consenso.

Al coordinatore provinciale Sergio Torromino va il merito di aver riunito tutti i rappresenti che gravitano nell’alveo del centro destra, un tavolo che non veniva indetto da diverse competizioni elettorali.

L’intento dei presenti è quello di “creare un centro destra unito, un’idea progettuale che veda al primo punto il rilancio della città pitagorica, fare sintesi e lavorare tutti insieme, mettendo da parte personalismi e legittime aspirazioni, in favore di un progetto comune volto solo allo sviluppo della città.”

Nell’occasione è stato tracciato il profilo del candidato a sindaco, che avrà l’onore e l’onere di governare la città con lungimiranza e forte senso di responsabilità, una figura che possa rappresentare tutti i presenti ma soprattutto che rispecchi i requisiti tanto richiesti dalla collettività e che in particolare metta in atto una discontinuità con il passato, un’inversione di rotta verso un sistema politico fallimentare che ha portato la città nello stato in cui oggi versa.

I presenti nel riconoscere al deputato della Repubblica Italiana Sergio Torromino, massima espressione sul territorio Crotonese del centro destra , il merito di aver riunito la parte politica ed associativa intorno ad un unico “tavolo”, hanno invitato lo stesso a proseguire nell’organizzazione della competizione elettorale nell’intento di riorganizzare ed aggregare sempre un numero maggiore di associazioni e persone vicine all’area di riferimento nel crotonese.

L’onorevole Sergio Torromino, nel ringraziare i presenti tutti, per la fiducia in lui riposta e per la presenza stessa, si è fatto garante di un’organizzazione trasparente nel rispetto delle regole stabilite e condivise al “tavolo”, la visione è sicuramente quella di costruire, con lungimiranza ed in ottica dello sviluppo territoriale, un percorso di crescita della città, che dovrà vedere una piena trasformazione.