Catanzaro. In fiamme vecchio ricovero per animali: non si esclude l’ipotesi dolosa

Un incendio si è scatenato stamani in Località Campagnella, nella zona sud di Catanzaro. Ad essere interessato dalle fiamme è stato un vecchio ricovero per animali attualmente in disuso.

Il fuoco ha completamente avvolto una tettoia in legno, laterizi e lamierato che ricoprivano la i locali all'interni dei quali erano presenti numerosi cumuli di rifiuti metallici e rottami di automobili.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco delle sede centrale del comando provinciale che hanno provveduto a spegnere il rogo evitando che si propagasse alla zona circostante.

Presenti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Da una prima valutazione effettuata dai vigili del fuoco al termine delle operazioni di spegnimento, non si esclude l'ipotesi dolosa. Sono in corso, in tal senso, altri accertamenti.