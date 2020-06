Catanzaro. Frontale tra due auto su viale Magna Grecia, tre feriti

Un frontale tra due auto, un’Alfa 156 e una Fiat 500, ha provocato il ferimento di tre persone che sono state traferite in ambulanza in ospedale.

L’incidente è avvenuto su viale Magna Grecia a Catanzaro: a bordo della Fiat viaggiava una coppia composta da marito e moglie mentre sull'Alfa 156 il solo conducente che è rimasto semi incastrato nell’abitacolo.

L’uomo è stato estratto dalla vettura dai vigili del fuoco della sede centrale del comando provinciale che poi l’hanno affidato alle cure dei sanitari del Suem118.

Sul posto anche la Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza. Disagi si sono registrati alla la viabilità. Sono in corso gli accertamenti per comprendere l’esatta dinamica del sinistro.