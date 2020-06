Calcio a 5: la Pirossigeno proiettata verso la serie A2

Per la Pirossigeno Città di Cosenza è partita la fase di approccio e di organizzazione alla prossima stagione sportiva che vedrà la formazione cosentina di calcio a 5 protagonista in serie A2.

Ed è partita col botto con l’ingaggio di Leo Tuoto, l’esperto e apprezzato tecnico cosentino, che guiderà la squadra in questa nuova entusiasmante avventura. Il lavoro della società è incessante. Nei giorni scorsi è stata definita la struttura organizzativa, con a capo il dg Ettore David, che sarà di importante supporto agli uomini che andranno in campo . Gente seria, appassionata e competente. Dal direttore sportivo Rocco Bossio, al team manager Eugenio Marasco, senza dimenticare i dirigenti accompagnatori della prima squadra e delle formazioni Under i grandi Savuto e Andrea Sganga. Insomma tutto è pronto per cimentarsi con grandi formazioni in un campionato di serie A dove l’organizzazione è sempre un punto di forza. Intanto il lavoro più importante e nella costruzione del roster. Senza sosta l’impegno di Ettore David e Rocco Bossio. Tanti nomi sul taccuini partendo dalla riconferme di alcuni degli uomini protagonisti della cavalcata della passata stagione in serie B.

“Abbiamo raccolto la disponibilità a proseguire con la Pirossigeno di importanti atleti dell’anno scorso. Nessun nome da elencare fino a quando non ci sono le firme sui contratti anche se è stata raggiunto l’accorso totale”. Affermano i dirigenti rossoblù.

Non trapelano nomi ma giungono voci da via Popilia che la squadra è praticamente fatta o quasi. Una buona squadra, si dice, in grado di garantire una tranquilla salvezza in serie A2 ma in casa Pirossigeno l’appetito vien mangiando e non ci sarebbe da meravigliarsi se fosse qualcosa di più conoscendo la passione del Vice Presidente Eugenio Piro e del presidente Pino Fuoco. In settimana, affermano dal PalaFerraro i primi nomi del roster.