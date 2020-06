Covid. Il bollettino. Calabria: tre casi da ‘focolaio’ di Palmi, confermata negatività nel crotonese

Altri 1.019 tamponi quelli analizzati dai laboratori calabresi nelle ultime 24 ore e dei quali tre sono risultati positivi. Si tratta nella fattispecie di due casi di Reggio Calabria ed un altro di Vibo Valentia che sono correlati con un “focolaio” segnalato a Palmi.

Ad oggi, quindi, sono stati processati in tutto 85.241 tamponi con la stragrande maggioranza, ovvero 84.074, che hanno dato esito negativo.

Così come è stata definitivamente confermata la negatività anche dell’extracomunitario risultato dapprima positivo a Crotone (QUI) ma poi sottoposto ad un altro test di verifica che ne ha così escluso l’infezione.

Dunque, dopo appena un giorno di tregua - nemmeno due di giorni fa erano stati infatti segnalati altri tre casi - quest’oggi si segnala un avanzamento del Covid-19 nella nostra regione che porta a 1.167 il complessivo delle persone finora infettate (sottraendo ovviamente il caso crotonese di cui accennavamo prima).

Ma è un avanzamento tutto sommato più che basso considerando come negli ultimi venti giorni - cioè dall'inizio del mese - solo 9 siano stati i contagi riscontrati, mentre sono lentamente in via di negativizzazione i soggetti ancora ed attualmente positivi: oggi sono 30, 4 in meno rispetto al giorno precedente (QUI); sette giorni fa, ovvero sabato scorso, erano 45.

Sempre da oltre 20 giorni, poi - dato di non poco conto - è fermo anche il bilancio della vittime che finora sono state in tutto 97.

E dallo stesso lasso temporale, anche questa una informazione degna di nota, le terapie intensive dei diversi ospedali regionali sono letteralmente vuote, fatta eccezione ovviamente per un caso di positività assistito nel reparto (e poi dimesso) ma per un infarto e dunque a mero scopo precauzionale.

Rimanendo all’aspetto ospedaliero, si arriva quest’oggi ad un totale di 1.040 persone guarite, aggiungendovene altre sei registrate nelle ultime ore nel cosentino (4) e reggino (2).

Nei nosocomi, in particolare nei reparti di malattie infettive, al momento sono invece assistiti 18 pazienti (+2 da ieri) mentre sono 12 (+2 da ieri) quelli che si trovano attualmente in isolamento domiciliare perché asintomatici o comunque con sintomi lievi.

I COVID PER PROVINCIA

Questa, aggiornata ad oggi, è dunque la fotografia della distribuzione dei Covid finora segnalati in tutta la Calabria e suddivisi per provincia (escluse le guarigioni):

Nel cosentino, da 30 giorni, i casi annotati sono stati 468 e così suddivisi: 1 in reparto; 3 in isolamento domiciliare; 430 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, dopo otto giorni consecutivi, il totale arriva ora a 281: 1 in reparto; 7 in isolamento domiciliare; 254 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 9 giorni di fila, i positivi sono registrati sono stati 217: 15 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 168 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, il complessivo dei covid scende quindi di un’unità e ritorna a 118: 112 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, dopo 7 giorni di seguito, i positivi salgono ad 83: 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 76 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 5692.