Auto si ribalta sull’asfalto a Catanzaro: ferito il conducente

Un giovane automobilista è rimasto ferito in un incidente stradale verificatosi sulla tangenziale ovest a Catanzaro. Il malcapitato viaggiava da solo a bordo della sua vettura, una Fiat 600 quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato sull’asfalto.

Sul posto è prontamente intervenuta una Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro sede centrale per la messa in sicurezza della vettura.

Il conducente è stato invece affidato alle cure del personale sanitario del SUEM 118 che ha provveduto al trasporto presso struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti.