Settingiano, cucciolo di maremmano sparisce da casa. Ritrovato in fondo a burrone

Era in fondo ad un burrone nel comune di Settingiano, in località Tigura, un cucciolo di pastore maremmano sparito da casa da circa tre giorni.

A trovare l’animale sono stati un bambino di 10 anni, di nome Emanuele, e suo padre che hanno allertato la sala operativa dei vigili del fuoco. Immediato l’arrivo di una squadra della sede centrale che ha avviato l’intervento per il recupero.

I soccorritori, applicando delle tecniche di derivazione speleo-alpine, in quanto co si trovava in auna zona scoscesa ed impervia, hanno raggiunto il cucciolo che è stato rassicurato e poi portato in salvo.

La bestiola è stata trasportata in una zona sicura dove è stata riaffidata al suo proprietario. Il cane, visibilmente provato, non aveva ferite.