Acri. Area usata per stoccare illegalmente i rifiuti. Scatta il sequestro

C’erano rifiuti di ogni genere in un’area messa sotto sequestro dai carabinieri di Acri. Nel corso di un controllo i militari hanno scoperto la zona in cui i materiali erano stati abbandonati, che si trova in località Policaretto della cittadina tirrenica cosentina.

Si è poi accertato che all’interno di un terreno privato esisteva di una vasta area sulla quale erano stati abbandonati direttamente su suolo nudo dei rifiuti speciali, in particolare pneumatici e veicoli fuori uso, metalli ferrosi, scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, elettrodomestici come lavatrici, frigoriferi e Raee in generale.

I militari hanno così scoperto che il presunto responsabile dell’abbandono e gestione illecita sarebbe il proprietario della stessa. Hanno poi appurato che la gestione illecita sarebbe stata effettuata con la combustione sul terreno di alcuni di essi (della cavetteria di impianti elettrici) così da ricavarne il materiale ferroso da rivendere successivamente.

Oltre al sequestro convalidato dalla Procura della Repubblica di Cosenza, il proprietario è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti, in attesa anche di individuare i proprietari dei veicoli fuori uso a cui sarà irrogata la relativa sanzione amministrativa.