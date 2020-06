Crotone. Focus ‘ndrangheta: 5 arresti, 2 denunce e 6 fermi amministrativi

Cinque arresti, due denunce, sei fermi amministrativi. È una parte del bilancio delle attività di controllo del personale della Divisione Pasi di Crotone nell’ambito del piano di aziona nazionale e transnazionale focus ‘ndrangheta.

Nel corso dei controlli gli agenti hanno segnalato 5 persone, controllato e identificato altre 711 e 265 veicoli, eseguito diversi posti di blocco, elevato otto sanzioni per violazioni del codice della strada, effettuato 14 perquisizioni, 5 controlli negli uffici della Questura, 149 controlli amministrativi, di cui 4 con sanzioni.

Tra i controlli degli quello di un parrucchiere di Crotone al cui interno c’erano oltre a due clienti anche una lavoratrice in nero che ha dichiarato di appartenere a un nucleo familiare percettore di reddito di cittadinanza.

Al termine delle verifiche è emersa la violazione delle prescrizioni imposte dall’Ordinanza della Regione Calabria. Il titolare è stato così multato in misura ridotta per 400 euro ed è stato inoltre invitato ad esibire altra documentazione amministrativa.

Il 15 giugno gli agenti hanno denunciato un 39enne ritenuto responsabile dei reati di rifiuto di fornire indicazioni sull’identità personale e resistenza a pubblico ufficiale.

Arresti anche il 13 e il 15 giugno quando è scattata la convalida per due persone ritenute responsabili di immigrazione clandestina. Sono quindi finiti in manette I.R., ed R.N., entrambi 52enni, considerati i responsabili dello sbarco del 13 giugno scorso. Per lo sbarco del 15 giugno sono finiti in manette invece V.V., 30enne; e K.O., 40enne.

Un 20enne crotonese è stato poi segnalato al prefetto in quanto assuntore di droga. A seguito di un controllo il giovane è stato trovato con 0,32 grammi di hashish, poi sequestrata.

Nella stessa giornata, in zona Farina, le Volanti hanno trovato e sequestrato, a carico di ignoti, altri 0,75 grammi di hashish. Segnalazione anche per un uomo di 46 anni “beccato” dagli agenti delle volanti con 5 grammi di marijuana.

Nella stessa giornata, la Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare dei domiciliari con quella della custodia in carcere, emessa il 18 giugno dal gip del Tribunale locale, nei confronti di V.G., crotonese 19enne. Ultimate le formalità il giovane è stato portato nel carcere cittadino.

Un 32enne è stato segnalato al prefetto come assuntore di droga perché trovato in possesso di 1,89 grammi di cocaina. La droga è stata sequestrata. Segnalazione anche per un 39enne che, a seguito di un controllo, è stato trovato con 1,20 grammi di marijuana.

Denuncia, infine, per un 35enne con precedenti di Polizia, ritenuto responsabile dell’inosservanza degli obblighi derivanti dalla misura della sorveglianza speciale.