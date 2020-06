Crotone, controlli ad attività commerciali tra multe e sospensioni

Controlli e multe a Crotone dove il personale della divisione Pasi - la squadra amministrativa della Questura - con gli agenti delle volanti e del reparto prevenzione crimine di Cosenza, hanno verificato alcune attività commerciali nell’ambito del piano piano d’azione nazionale e transnazionale denominato “Focus ‘ndrangheta”.

In un circolo ricreativo, dove erano presenti sei avventori, si sono così sorprese due persone non iscritte nel registro degli associati. I poliziotti hanno elevato pertanto una multa di 400 euro in misura ridotta, dal momento che l’uso delle sale da gioco è interdetto fino al 18 giugno compreso.

Multa sempre da 400 euro per il mancato rispetto delle misure anti Covid per un’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In un’altra attività gli agenti hanno fatto scattare ancora una multa per la mancata esposizione del cartello indicante il divieto di fumare: anche qui sanzione da 400 euro in misura ridotta e contestazione di altre 400 per la violazione della normativa connessa alle prescrizioni dell’ordinanza regionale. Inoltre, sospesa l’attività per 5 giorni.